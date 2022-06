Voor & Na: Van bouwval naar charmante boerderij

Elke zaterdag publiceren wij een bijzonder renovatie-project. Vaak gaat het om panden die al afgeschreven zijn, of die in staat van verval verkeren. Vandaag staat deze architectonische parel in het Duitse Bavaria centraal. De architecten en bouwkundigen verantwoordelijk voor deze verbouwing en renovatie, Betterhouse, hebben een voorkeur voor dit soort projecten. Hoe ouder het pand, hoe beter. In verval en slijtage zien zij juist een uitdaging. Laten we eens kijken wat ze van dit pand hebben weten te maken!