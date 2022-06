10 ideeën voor een geslaagde verbouwing!

De eenvoud van dit ontwerp is zeer indrukwekkend. Met driedubbele ramen en een ‘warme vloer’, kan deze uitbouw ook prima in ons land gerealiseerd worden. Ga je deze uitbouw maken in je appartement op de tweede verdieping dan is het raadzaam om te onderhandelen met de beneden buren. We zijn er zeker van dat ze je creativiteit zullen waarderen!

Voor meer ideeen, kijk ook eens in dit Ideabook.