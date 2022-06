Gernell Hoveniers: moderne sfeertuinen

Als kind droomden we er al van, en als volwassen blijven we er van dromen. Het zwembad in de tuin is sinds jaar en dag het toppunt van luxe en heilzaam genieten, want zwemmen is gezond, dat weet iedereen. Een zwembad is de laatste tijd ook steeds meer bereikbaar geworden, waardoor veel tuinontwerpers zich ook toeleggen op de zwembaden. Gernell Hoveniers heeft hier echt een fantastisch bad weten te creëren, dat vooral in de avonduren een prachtig schouwspel biedt. Het nodigt je uit om een frisse duik te nemen, daar is het ook geschikt voor, want het is vrij diep. Fijn zwemmen met familie en vrienden, of een romantische avond bij maanlicht. Het kan allemaal in dit prachtige bad.