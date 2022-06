Xcel Stones: natuurlijke pracht en praal voor thuis

De hedendaagse keuken is een absolute hotspot als het aankomt op de sociale interactie in het huis. Dit is het vertrek waar wordt genoten van drank en spijzen, waar gefilosofeerd en gelachen wordt. Kortom, het goede leven wordt hier gevierd. De tijd is voorbij dat een keuken vooral praktisch moest zijn. Natuurlijk is de hedendaagse keuken praktisch, maar de esthetiek is ook belangrijk. Daarom is deze Barroco wand van Xcel Stones zo'n goede keuze, want hij is in de eerste plaats erg mooi en in de tweede plaats makkelijk schoon te maken. Ook in deze keuken is de temperamentvolle mediterraanse sfeer welkom.