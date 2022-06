6 tips voor het modern inrichten van een oud pand

Ook in een slaapkamer in het oude huis kun je moderne elementen op een bijzondere manier mixen met de oude standaard. In deze slaapkamer is dat prachtig gedaan door de oude balken in hun verweerde staat het terechte middelpunt van de ruimte te laten zijn. De moderne aspecten zien we vervolgens terug in de witte ruimte, het prachtige daglicht dat binnenvalt door het enorme raam en de sferische elementen die in de aankleding zijn toegevoegd. In een fijne slaapkamer zijn, ook wanneer je een rustieke basis hebt, een aantal elementen van belang. Licht is er een van, en mogelijk zelfs de belangrijkste. In de slaapkamer moet het zowel perfect donker kunnen zijn, een solide basis voor een stevige nachtrust, als heerlijk licht tijdens het opstaan. In deze ruimte is dat 'probleem' opgelost door rolluiken te verwerken in de panelen boven de ramen. Behalve licht is het van belang om, vooral in een huis waarin je de oude elementen als basis wil gebruiken, te kiezen voor een inrichting die zowel modern is als ondersteunend. In deze slaapkamer is dat slim aangepakt met een minimalistische inricthing in strakke kleuren. Ons oog valt hierdoor direct op de balken, de ziel van deze ruimte.