Frits Jurgens: stijlvolle kozijnloze deuren voor thuis

Het steekt niet zo nauw met de designstijlen van tegenwoordig, we bedoelen dat ze zo eenvoudig te combineren zijn. Vele hedendaagse stijlen hebben een minimalistische tendens, zoals de Scandinavische, rustieke of industriële stijl. Hier zien we een combinatie tussen de Scandinavische en moderne stijl, let voor de verduidelijking even op de balken aan het plafond en de witte draaideuren op de voorgrond, en je weet precies waar we het over hebben. Deze deuren openen de grote ruimte en zorgen voor een heldere binnenkomst. Er is geen storende lijn of misplaatste franje te vinden, deze deuren laten de essentie zien. Kortom, 'less is more'.

Tot zover deze schitterende deuren met het gepatenteerde scharniersysteem van Frits Jurgens. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Alvast veel plezier met je nieuwe interieur.

