De laatste textieltrends in huis voor je op een rijtje

Een volgende trend die we graag met je delen in dit Ideabook over trends in huistextiel is de dierenprint trend. Jazeker. Hij is terug. Gelukkig is het niet langer tijgerprint dat de klok slaat, je hoeft dus op geen enkele manier bang te zijn dat je eindigt met een ordinaire stoeipoezenlook. Tenminste, als je het subtiel aanpakt. Ga voor het gebruik van dierenprint in de minimalistische vorm. We bedoelen daarmee dat je niet je hele huis van onder tot boven vol moet hangen met verschillende dierenprints. Kies een enkel accent om je dierlijke printlusten op bot te vieren. Een lekker warme plaid bijvoorbeeld of een kussen dat in kleur overeenkomt met zijn buren maar in textuur doet denken aan zijn dierlijke familielied. Nu we toch bij de dieren in ons interieur aanbeland zijn, ook afbeeldingen van dieren doen het goed in de textielwereld. Mooie optie is om in je dierenlook zowel een dierenvacht als een dierenafbeelding te gebruiken. Niet op hetzelfde kussen natuurlijk, maar met een beetje goede wil kan je hiermee een mooi geheel neerzetten.