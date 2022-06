7 trucs om een klein huis gaaf in te richten!

Het is gemakkelijk om te verdwalen tussen de talloze voorbeelden van enorme, prachtige huizen die de laatste tijd voorbijkomen. Maar we hebben niet allemaal een riante hoeveelheid vierkante meters tot onze beschikking. Een kleine woning vraagt om een net even andere inrichting. Dat gaan we je vandaag in dit artikel laten zien! Het appartement dat je hieronder gaat zien is te vinden in Parijs! Het telt 66m2 en dat is een vaak voorkomende afmeting in Parijs. Dit aantal is niet groot, maar we kunnen er echter heel vele moois mee doen. Dit kleine huisje kan worden getransformeerd tot een gaaf woonpaleisje. Dus zonder verder oponthoud, laten we snel gaan kijken naar 7 briljante trucs die deze woning compleet gemaakt hebben en die je zelf kunt toepassen in je eigen huis! Kijk snel met ons mee!