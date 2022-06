Uniek huis met gigantisch veel woonruimte!

In deze leeskamer komt de familie gezellig bij elkaar. Of het buiten nu warm of juist erg koud is, hier is het altijd gezellig. In de winter wordt het extra gezellig, want dan kun je lekker de open haard aansteken. In de boekenkast staan de boeken waar de bewoners van houden, dan kun je altijd lekker lezen als je er zin in hebt. Gaaf hoe de boekenkast rond de open haard gebouwd is. Een ander mooi aspect van de kamer is de schitterende uitkijk, links zien we het mooie raampartij met de zwarte kozijnen. Buiten ziet het er geweldig groen uit, je krijg zin in een wandeling!