6 handige meubels voor een kleine woning

Wie kan er tegenwoordig nog zonder een spiegel? Behalve een kleine spiegel in de badkamer, is het ook prettig als je je hele outfit kut bekijken in de kleed- of slaapkamer. Deze spiegel kan ook gebruikt worden om schoenen achter te verstoppen en sieraden, overbodige decoratie of accessoires achter te verschuilen. Zo kijk je niet tegen kleine spulletjes aan, want dit maakt je woning alleen nog maar kleiner.

Weet jij al hoe jij je kleine ruimte wilt gaan aanpakken en inrichten? Misschien steek je zelf de armen uit de mouwen en sta je binnen de kortste keren in een bouwmarkt om materialen uit te zoeken voor je zwevende bureau. Wil je het groter aanpakken? Kies dan voor een inklapbed of uitschuifbare keukentafel! Weet je niet goed hoe je je woning aan kunt pakken? Interieurontwerpers kunnen jou helpen om je woning praktisch in te richten. Zij kunnen je woning grondig inspecteren en je voorzien van de juiste adviezen. Iedere woning is immers anders! Wij wensen je veel succes!