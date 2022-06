Paarse slaapkamers, luxueus en verfrissend!

De kleur paars wordt geassocieerd met rijkdom en luxe en volgens sommigen bezit de kleur paars ook kalmerende eigenschappen. Andere zullen wellicht denken dat paars, of lavendeltinten vrouwelijk zijn. Dat is natuurlijk onzin, paars is een uiterst flexibele kleur die volop valt te combineren met andere kleuren. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om u gehele slaapkamer in paars uit te voeren, gebruik paars-tinten als accenten door middel van paarse meubels, details of in de vorm van kleine decoraties. In dit artikel zetten we een aantal bijzondere voorbeelden van paarse slaapkamers voor u op een rijtje.