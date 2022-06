Nieuwe glamour voor een stoffig huis

We kijken hier recht de woonkamer in! Zo is er geen grens meer tussen de tuin en het interieur. De schuifdeuren doe je makkelijk aan de kant en je open verbinding met buiten is een feit. Nu is het mogelijk om te ontspannen in de tuin en makkelijk te communiceren met de familie in huis. Voor ouders van kinderen is dit een goede manier om hun kroost een beetje in de gaten te houden.