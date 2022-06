Droomvilla aan het water… ..

Deze foto toont de mooi hal. De trap leidt ons naar boven, de eerste verdieping van het huis, aan de linkerkant zien we een deur naar de keuken. We krijgen vanuit de hal een mooi overzicht van het huis. Vanaf deze plek kun je al over het water heen kijken! Ook in deze hal zien we eenvoudig design, rustige kleuren en eigenlijk alles om het de bewoners en hun gasten naar de zin te maken. Rechts zien we grote kasten (achter de spiegels), daar kun je veel kleding en huisraad kwijt. De spiegels weerkaatsen het daglicht en zorgen voor een ruimtelijke look in de hal. Met deze laatste foto sluiten we de tour door de woning af. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie ideeën en woontrends.

Dit huis is geweldig en de droom van elke huizen bezitter. Check dit schitterende huis hier.