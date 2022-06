Een heerlijk huis met een modern interieur

En dit meer dan een complete huis telt ook nog een tweede badkamer. Iets minder luxueus dan de vorige, maar toch nog met een apart toilet, wastafel en een zeer ruime inloop douche.

Inspiratie voor je eigen droomhuis kun je hier op doen. Sta jij op het punt om een eigen huis te kopen, schakel dan de hulp in van een van deze professionals. En of het wel of geen goed idee is om een architect in te huren, lees je in dit Ideabook.