Inspiratie voor rustieke en natuurlijke badkamers

Met rustieke architectuur of design bedoelen we de landelijke bouwstijl die vooral in de Verenigde Staten en Canada veel voorkomt. Eén van de kenmerken van de rustieke stijl is het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. Door het gebruik van deze natuurlijke bouwmaterialen ontstaat er een symbiose met het landschap waarin deze bouwwerken zich bevinden. Een bekend voorbeeld van een bouwwerk in rustieke stijl is bijvoorbeeld een blokhut, opgetrokken uit natuurlijke materialen zoals boomstammen en daardoor in harmonie met zijn omgeving. De blokhut is natuurlijke een heel puur voorbeeld, een archetype wellicht, de stijl kan natuurlijk ook ter inspiratie dienen, of gecombineerd worden met andere stijlen. In dit artikel gaan we kijken of de badkamer ook in een rustieke sfeer ingericht kan worden, en op welke manier we dat kunnen doen. We doen dat aan de hand van een aantal voorbeelden van Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys, specialist op het gebied van keukens, badkamers en tegels.