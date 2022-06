Deze 8 slechte gewoontes kan je maar beter meteen veranderen!

Aan het begin van het jaar nemen we ons vaak een aantal goede voornemens voor het nieuwe jaar voor. De meeste daarvan hebben betrekking op: sport, gezonde voeding, meer werk etcetera… Ons huis is netjes en we willen het graag nog schoner houden. Vaak hebben we echter een aantal slechte gewoontes die we op de één of andere manier niet kunnen overwinnen. Opgestapelde borden, rommel op de bank en in de gang, schoenen die worden neergezet naast de deur, onopgemaakte bedden en stapels kleding en verder vinden we kussens, dekens, koffiekopjes en (indien van toepassing) kinderspeelgoed verspreid door de woonkamer… Dit zorgt voor een enorme puinhoop en een rommelige aanblik voor iedereen die je huis binnenkomt.

Zelfs wanneer je huis onberispelijk is dan geven deze los slingerende spullen de indruk van een rommelige puinhoop. Het opruimen van je huis is dus belangrijk inzake de eerste indruk van bezoekers. Het goede nieuws is dat je met een paar simpele acties deze slechte gewoontes kunt doorbreken door regelmatig op te ruimen en je huis steeds die onberispelijke look heeft voor bezoekers. Naast het opruimen van alle rommel is het ook van belang om voldoende opslagruimte te hebben in de vorm van meubilair. We hebben een kleine compilatie samengesteld met enkele van deze slechte gewoonten en wat je eraan kunt doen om deze op eenvoudige wijze te doorbreken zodat je niet meer je rommelige huis aan anderen hoeft te tonen. Dit artikel is gericht op alle verschillende ruimtes van je huis. Lees ons artikel even door en laat je goede voornemens voor het nieuwe jaar direct uitkomen!