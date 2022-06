Het houten huis dat je gezien moet hebben!

Vanuit deze hoek krijgen we ook nog eens goed idee hoe groot deze serre is. En of je nou aan de eettafel zit of in de zithoek, het uitzicht naar de prachtige tuin is geweldig.

Meer fijne serres kun je hier bekijken. Wil je ook zo iets geweldigs, deze professionals denken graag met je mee. En in dit Ideabook lees je handige tips voor je tuin. Dan heb je ook iets om naar te kijken als je in je serre zit.