Voor & Na: make-over van een oud woonpaleis

Hier zien we de uitbouw van een andere positie in de grote tuin: de plek voor de kinderen om te ravotten. Dit woonpaleis is helemaal compleet! Rechts zien we het terras met zitgedeelte, recht voor ons kijken we recht de serre in! Een heerlijke plek om ’s avonds te zitten. Vooral de bar rechts in de serre schenkt veel plezier in het weekend, als de vrienden over de vloer komen. Een expert neemt je mee op reis door de wereld van het design.