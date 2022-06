5 ideeën die je kunt kopiëren van een geweldig huis

Wat ooit een in onbruik geraakte schuur was, vervallen en verwaarloosd, is recentelijk radicaal omgetoverd tot een stijlvol en functioneel familiehuis. Het huis met de naam The Fosse, is gelegen in Bath. De residentie is nu een hedendaags woonpaleis voorzien van prachtige woonruimtes, moderne voorzieningen en een robuuste, maar zeer chique ambiance.

Er is veel veranderd in en rond dit Victoriaanse huis, zo werd er een glazenwand geplaatst aan de achterzijde van het huis, waardoor er veel daglicht naar binnenstroomt. Er werden vele moderne materialen gebruik waaronder strakke houten geveldelen, maar ook authentieke, zoals oude stenen die uit ruïnes in de omgeving gehaald zijn.

Dit zorgt voor een unieke combinatie die het bekijken waard is. Wandel snel met ons mee door het huis en laat je inspireren door het geweldige design!