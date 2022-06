Dutch Duo Design: drie decennia designervaring

Deze lamp torent boven alle ander lampen uit. Het is een omgekeerde toren. Een lamp die natuurlijk de naam Tower draagt. De lamp bestaat uit 32 lamellen en twee of drie ringen, die de lamellen omvatten en waar ze in vastgeklemd worden. Lampen geschikt voor een E27 fitting kunnen in deze lichtbron geplaatst worden. Het materiaal waarvan de lamp vervaardigd is, is Dibond, een aluminium plaat met een binnenkern van zwart kunststof. Deze uitvoering heeft twee kleuren, te weten koper en aluminium. De lamp past prima in een industrieel interieur en heeft een futuristische look.