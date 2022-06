Unieke glazen oplossingen bij een oud huis

Heb je ooit een badkamer met een ‘open’ dak gezien? Nu wel! Het bijzondere glazen gedeelte is dus een badkamer. Het spiegelende glas van de wanden is aan de binnenkant ondoorzichtig. En dat is ook niet zo gek, want het zou niet zo fijn zijn als de mensen op straat met je mee kunnen kijken als je in bad zit. Maar voor het dak hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. Daarom kun je prachtig van de lucht genieten als je in bad ligt. En stel je vooral eens voor hoe dat er uit zal zien als je ’s avonds al badderend van de sterrenhemel kunt genieten.