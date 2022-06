Fantasie en eenvoud, ontwerpen van Ping & Moos

Inge Stevens komt uit een dorpje in Limburg maar heeft jarenlang in het westen des land gewoond. Moos is in Amsterdam geboren. Tegenwoordig wonen beiden aan de rand van Maastricht, een beetje in de stad, een beetje in het buitengebied dus. Wellicht is het deze afwisseling van stad en land. Van het leven tussen de brommers, scooters en auto's en het wonen in het glooiende landschap van Limburg, dat de beiden ontwerpers heeft geïnspireerd tot deze thee- en glazendoekenset. Een klein beetje heimwee misschien? Of het dromen en verlangen naar andere plekken. Het zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn voor de snoezige en zoete tekst die we op één van de doeken terugvinden: In de stad. Waar ik woon. Ben ik een beetje buiten. Straten, muren om me heen. Auto's, trams en boten. Teveel mensen op de stoep. Te veel puin, te veel troep. Maar! Met een vogel en een boom. Ben ik een beetje buiten.