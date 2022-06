Lab32 Architecten: ambilight huis

We nemen je mee naar de plaats Horst in Limburg, want daar vinden we een prachtig project dat voor de nodige opschudding heeft gezorgd. Lab32 Architecten wist daar uit een oude personeelswoning van de praktijkschool een kleurrijke en hoogst innovatieve woning te kneden. De transformatie is uiterst bijzonder en het was ook niet verwonderlijk dat deze veel bekijks trok. De eigenaren, Marlies Scheres en Jeu van Helden wisten samen met Lab32 architecten de saaie bungalow uit de jaren zestig te veranderen in een unieke woning. In het ontwerp spelen de elementen water en vuur een belangrijke rol, in de tuin vinden we een waterpartij en een vuurplaats in de woonkamer. Het licht kreeg een hoofdrol, zo werden er grote ramen geïnstalleerd waardoor het daglicht het interieur overspoelt, daarnaast werd er in het huis een prachtig lichtplan gecreëerd dat het huis in de avond mede zijn karakteristieke uiterlijk geeft. Voor de bewoners en de architecten was de verbouwing een unieke reis, want wanneer ben je nu in de gelegenheid om je huis inclusief alle meubels zelf te ontwerpen. Al benieuwd naar de resultaten? Kijk dan snel met ons mee!