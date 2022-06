Voor & Na: Van versleten woning naar modern droomhuis

Terwijl we in en rond het huis lopen vallen we van de ene verbazing in de andere. Deze woonkamer is bijvoorbeeld van een schoonheid die je maar zelden ziet. De indeling is grandioos, let bijvoorbeeld op de open haard, de flatscreen die in de schouw is ingebouwd, de prachtige grote ramen en het uitzicht dat ze bieden, de sfeervolle salontafel en de bijzondere spiegel aan de wand. Het moet heerlijk zijn om in deze minimalistische, ietwat industrieel aandoende kamer te mogen wonen. Gewoon heerlijk neerploffen in de grote sofa met je voeten in het zachte kleed. Zalig!