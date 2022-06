Achitectenbureau Huib Koman: prachtige, praktische bouwkunst

Architectenbureau Huib Koman ontwerpt architectuur die laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. Het bureau zoekt in een persoonlijke interactie met haar opdrachtgevers naar het ontwerp dat waarde toevoegt. Praktische vormgeving met een esthetische waarde is een speerpunt voor het bedrijf. Door middel van bijvoorbeeld schetssessies worden de ideeën van de klant op een transparante wijze vormgeven, omdat er een goede communicatie is tussen de opdrachtgever en het bureau zijn latere aanpassingen eenvoudig en snel aan te brengen. Architectenbureau Huib Koman is ambitieus, maar de bruikbaarheid van het ontwerp wordt nooit uit het oog verloren, dat staat zelfs centraal. Of het nu gaat om het functioneren van steden en gebouwen of de gebruikte materialen bij een bouwproject: Huib Koman heeft er een specialistische kijk op.

Het project dat we vandaag aan je laten zien houdt een renovatie en een herbestemming van een winkel met bovenwoning in, dit zal worden omgetoverd tot twee appartementen met beiden een eigen buitenruimte. Daarnaast zal een schitterende 19e-eeuwse stucgevel worden gerestaureerd. Tevens zal het bestaande gebouw worden gerenoveerd en aan de achterzijde zal een uitbouw komen. Een bijzonder en mooi project dat we graag aan je laten zien. Kom dus met ons mee voor een tour door het huis!