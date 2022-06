7 simpele en betaalbare aanpassingen die er duur uitzien..

Door middel van het gebruik van kleur maak je een groot verschil in je woning. Zoals je op deze foto ziet is de woonkamer erg gezellig en stijlvol. Niet omdat hier veel dure meubels gebruikt zijn, maar omdat het kleurenpalet klopt. Alles is namelijk in pasteltinten aangeschaft. Zelfs een muur is in een groene pasteltint geverfd. Zorg er dus voor dat wat je aanschaft bij de rest van jouw interieur past. Klopt het kleurenpalet, dan ziet het interieur er al snel duurder uit dan dat het in werkelijkheid gekost heeft.