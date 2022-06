Oude landelijke woning met een industriële twist

Deze tijd is het een trend om oude woningen te verbouwen. Ook zien we steeds vaker niet residentiële gebouwen omgetoverd worden tot mooie moderne woningen. Vandaag gaan we dat ook zien in de gestalte van een prachtige oude schuur die veranderd is in een gaaf huis. We gaan een woning zien waarin zuivere egale muren worden afgewisseld met rustieke stenen. Een woning die je zeker veel inspiratie zal gaan geven! Echt een snoepje! Het is een woning die laat zien dat elk pand een totaal nieuw leven kan krijgen. Kijk snel met ons mee!