Landelijk huis met een schitterende uitbreiding

De woonkamer is van het soort dat direct in het oog springt: de bakstenen, houten vloeren en een sober kleurenpalet is een terugkerend motief in dit huis. Wij krijgen nu al zin om lekker op de bank te zitten in de avond met een lekker glas whiskey. Het is er precies de kamer voor. Natuurlijk is de open haard aan absolute eye-catcher. De houten luiken verwijzen naar de begindagen van het oude huis. Het is ook de woonkamer met de bijzondere meubels: naast de bank staat een antiek tafeltje en naast de haard zien we een oude kist. Overal zorgen persoonlijke accessoires en decoraties voor een fantastische look!

Met deze laatste mooie foto van het huis nemen we afscheid, maar graag nemen we je mee naar een ander schitterend project!

Laat je inspireren door fantastische voorbeelden!