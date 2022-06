homify 360°: Villa in Reeuwijk

In Reeuwijk vinden we het architectenbureau ir. Gerard Rijnsdorp Architect. Gerard Rijnsdorp is afgestudeerd aan de TU Delft en heeft onder andere gewerkt voor de bureaus OD205, Klunder, Broek en Bakema, en Abken. In 1988 richtte hij zijn eigen architectenbureau op. Gerard Rijnsdorp hecht veel waarde aan persoonlijk contact, in samenwerking met de opdrachtgever worden dromen en wensen verkend, worden schetsen gemaakt en wordt er vooral goed naar elkaar geluisterd. Op deze manier weet Gerard Rijnsdorp een ontwerp te maken dat precies het juiste verhaal vertelt. Gerard Rijnsdorp werkt daarnaast samen met een aantal vertrouwde specialisten die hij in de loop der jaren om zich heen heeft verzameld. Aandacht voor detail, materiaal, ruimte en ambacht zijn enkele van zijn belangrijkste thema's. In dit artikel bekijken we één van zijn bouwwerken, terug te vinden in het Zuid-Hollandse Reeuwijk.