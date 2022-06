14 schitterende schuifdeuren die de ruimte maximaliseren

Wanneer we een ruimte graag willen afscheiden om zo een nieuwe kamer te creëren en beter gebruik te kunnen maken van de functies van onze woning, of om een mooie overgang te maken naar de tuin dan willen we graag een oplossing waarbij de deuren als vanzelf lijken te glijden. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om dit op goede wijze op te lossen en een meer aangename en functionele ruimte te maken. Schuifdeuren zijn er in verschillende mogelijkheden met oplossingen in allerlei verschillende materiaalsoorten zoals transparant, mat of gehamerd glas maar ook hout, staal of kunststof. Daarnaast kunnen ze ook worden geverfd of gecoat. De mogelijkheden zijn eindeloos en de uiteindelijke keuze is aan jou. Zoals we zullen zien, zijn er een heleboel technieken die het je mogelijk maken om je schuifdeuren aan te passen aan jouw huis. En belangrijker nog is het om ook de juiste stijl te kiezen die bij jouw huis past en het meest geschikte formaat plus de beste locatie zodat de schuifdeuren de ruimte verbeteren in plaats van verkleinen. Volg ons in dit ideeënboek waarin we de meest interessante schuifdeuren ontwikkeld door onze professionele interieurarchitecten voor je verzameld hebben die ook jij thuis kunt plaatsen! En kijk ook mee op welke manieren deze systemen in je huis kunnen worden geplaatst!