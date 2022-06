8 ideeën voor de entree van je woning om direct te kopiëren

Een kapstok of kast om de schoenen en accessoires in op te bergen, vind je tegenwoordig in allerlei verschillende fraaie ontwerpen waarmee je een prachtige moderne entree kunt inrichten. In dit voorbeeld is gekozen voor een moderne kapstok in de hal en is de gehele ingang van het huis voorzien van moderne tegels die zijn versierd met zeer elegante en smaakvolle decoraties.