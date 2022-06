Voor en Na: van gewone woning naar prachtige architectuur

Kan een gewone woning in een stukje prachtige architectuur veranderen? Ons antwoord is natuurlijk volmondig ja! Het project dat we je nu gaan laten zien is daarvan een prachtig bewijs. Want sloop is lang niet altijd de oplossing voor een verouderd huis, de juiste architect weet zo’n woning met creatieve ideeën weer om te toveren tot iets schitterends. Zoals de Britse experts van Architecturelive. Een woning uit de jaren 60 ziet er dankzij hen weer uit als nieuw. Kijk met ons mee om te zien hoe mooi het zowel binnen als buiten bij deze woning geworden is.