Een nieuw huis bij de grote stad

Bouwen bij een grote stad is niet altijd even eenvoudig. Vaak is het moeilijk om aan de geschikte grond, om over de hoge prijzen maar te zwijgen… En al helemaal als je dicht in de buurt wilt wonen van een wereldstad als Londen! Maar niets is natuurlijk onmogelijk. Dat geldt dan ook zeker voor de bewoners van het leuke huis wat we nu gaan bekijken. Ze hebben een nieuw huis laten ontwerpen door architect Nic Antony. En wij zijn een van de gelukkigen die binnen en buiten mogen kijken bij dit huis in een voorstad van de Britse hoofdstad.