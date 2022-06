Voor en Na: een verlaten huis opnieuw tot leven gewekt

Het huis was in zo’n toestand dat we van de oude situatie van het interieur geen foto’s kunnen laten zien. Maar van de nieuwe situatie hebben we foto’s genoeg! We beginnen in de hal. Een fraai geheel waarin meerdere stijlen te herkennen zijn. Een portie landelijke inspiratie met moderne elementen en een bijna industrieel aandoende vloer vormen hier het beeld.