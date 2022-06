Voor & Na: Van oude doucheruimte naar moderne badkamer

Grego Design is het geesteskind van Grego van den Broek, onder deze naam ontwerpt en realiseert hij ontwerpen voor particulieren en zakelijke klanten. Het werk van het bureau kenmerkt zicht door kracht, symmetrie, eenvoud en een authentieke sfeer. Grego Design ontwerpt ook zelf meubilair en producten, waardoor interieur, meubilair en architectuur telkens elkaar completeren. Van den Broek is van huis uit interieurarchitect en meubelontwerper. Hij studeerde af aan de KHM in Mechelen (BE) en studeerde aan de SUPSI te Lugano (CH). Grego Design werd in 2009 door van den Broek opgericht.

We nemen je vandaag mee naar een bijzonder project: de renovatie van een 21 jaar oude badkamer. Deze was destijds zelf door de familie gebouwd. Maar door de tand des tijds was hij hard toe aan een renovatie. De familie had ook een aantal wensen, zo moest er een wellness komen waar ook in gemediteerd kon worden. Een mooie uitdaging voor Grego Design. We laten je hieronder resultaten zien. Kijk met ons mee!