De eclectische badkamers van Bo Reudler Studio

De koperen kraan, de wastafel met de gecorrodeerde kleur en natuurlijk de conceptueel zeer aantrekkelijke spiegel, geven deze badkamer echt een unieke sfeer. De authentiek ogende leidingen contrasteren mooi met de hagel witte wastafel. Een perfecte combinatie tussen oud en nieuw design! In deze sprookjesachtige badkamer is het absoluut geen probleem om heerlijk te ontspannen. Met deze badkamer bewijst Bo Reudler Studio dat schoonheid vele gezichten heeft en te vinden is de eenvoud. De badkamer heeft een zeer bijzonder design, maar is daarnaast ook erg praktisch. Het misverstand dat conceptueel innovatief design onbruikbaar is, wordt met dit ontwerp uit de wereld geholpen. De vormgeving lijkt inderdaad te leven, en telkens weer een beetje anders.

Tot zover deze schitterende ontworpen badkamer door Bo Reudler Studio. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij! Blijf ons volgen, dan houden we je telkens op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van design en architectuur.

