Studio Che Eyzenbach: Vrolijk kinderspeelgoed

Een werk van een geheel andere orde werd door Studio Che Eyzenbach in Amersfoort gerealiseerd. FrieslandCampina, te Amersfoort, liet een nieuw kantoor bouwen en wenste een bijzonder kunstwerk dat het gehele bedrijf zou samenvatten. Dat werk is de MerkenBoom geworden. Studio Che Eyzenbach kreeg de opdracht om alle merken die FrieslandCampina internationaal vertegenwoordigt te verwerken in een kunstwerk. De MerkenBoom bestaat uit drie delen: de wortels, een stam en de takken. De wortels vormen het logo van het Friese bedrijf, dit is de basis waar alles op gegrondvest is, ze symboliseren ook de verbondenheid van het bedrijf met Nederland. De stam groeit in een cirkel beweging naar boven toe, dit symboliseert een gestage, rationeel geplande en natuurlijke groei. Geen groeispurten voor FrieslandCampina! De takken van de boom dragen de namen van de merken die het moederbedrijf internationaal vertegenwoordigt, we kunnen deze merken ook zien als de vruchten.

