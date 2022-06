Het huis met contrasten- uitersten worden één

We zien hier de achterzijde van de woning. Het is al schemerig en dus een prima tijd om de gezellige verlichting aan te doen. Dan komt de woning pas echt mooi naar voren. Ondanks de moderne look is het een warm en uitnodigend huis (de moderne stijl krijgt wel eens, ten onrechte, het verwijt te koel te zijn). Het is mooi om te zien hoe de eigentijdse structuur opgaat in de oude Victoriaanse. Natuurlijk blijven we een duidelijk verschil zien, staan er twee uiterst verschillende stijlen tegenover elkaar (juxtapositie), maar het huis functioneert toch als een eenheid. De openheid van de gevel maakt dat de tuin volledig kan worden benut, zo lopen binnen en buiten in elkaar over. Dat staat garant voor optimaal genieten! Huur een bevlogen architect in waarmee je samen je droomhuis kunt bouwen.