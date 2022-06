Moderne woning met een geraffineerde stijl

Eenmaal binnen in huis aangekomen zien we hoe natuurlijk het spel van het licht hier aanwezig is. We kijken naar buiten en dat zorgt hier binnen voor een fantastische sfeer. De open keuken is het Walhalla van het moderne koken, hier kun je als hobbykok echt lekker uit de voeten! De verschillende high-tech apparatuur en opbergruimte maken dit een uiterst praktische keuken. Het kleurenpalet is zeer licht en kent neutrale natuurlijke tinten. Wij zijn fan van het keukeneiland en de rode lampen daarboven. En let eens op de barkrukken: lekker vrolijk en opgewekt.