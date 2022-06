Ideeën en tips voor het inrichten van zwarte keukens

We gaan hier op een andere toer. Zwart en wit wisselen elkaar ook hier op verschillende manieren af. De keukenkastjes zijn uitgevoerd in zwart en komen daarmee in kleur overeen met de donkere tinten van het meubilair en de vloer. We zien een horizontale verdeling in de keuken waarbij het zwart tweemaal terugkomt. Op ooghoogte zien we een handige plank, geschikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld potten en pannen en op het plafond komen we een rij lampen tegen. Allen uitgevoerd in zwart. Op de muur lezen we de tekst Black & White terug. Het moge duidelijk zijn waar dit op slaat. Toch werken al deze zwarte elementen hier niet benauwend, in tegendeel, de keuken oogt groot, ruim en helder.