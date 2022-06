WENZdesign: fantastisch poolhouse

Deze pot is een prachtige decoratie die voor een rustieke sfeer in het poolhouse van WENZdesign zorgt. Hij past ook precies bij de natuurstenen muur in het midden van de ruimte, dit type muur treffen we vaak aan in mediterraanse landen. Let ook op de prachtige ruwe houten tafel waar deze decoratieve pot opstaat. Op de achtergrond zien we een gezellig hoek om in de avond, maar ook overdag, levendige gesprekken te voeren.