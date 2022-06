15 minituinen: simpel maar spectaculair!

Tuinliefhebbers let op! We laten je in dit schitterende ideabook 15 geweldige tuinideeën zien waar je veel inspiratie van gaat krijgen, duizenden ideeën liggen op je te wachten! Soms heb je niet genoeg ruimte om een grote tuin te planten, maar dat heb je met deze voorbeelden ook niet nodig, want het zijn mini tuinen. Je kunt ze planten op een terras, balkon of in een kleine patio. Verticaal of horizontaal, er is altijd wel een oplossing om een tuin te kunnen hebben. Kijk met ons mee naar deze ideeën en laat je inspireren!