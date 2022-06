Aangenaam en eigentijds wonen in een oud huis? Dat kan natuurlijk prima! Het is vooral een kwestie van smaak en stijl die daarbij erg belangrijk is. Hoe ga je het huis opknappen en inrichten en welke authentieke elementen wil je behouden en wat juist niet? Het huis dat we je nu gaan laten zien is een prachtige eclectische mix geworden als het op de gebruikte stijlen aankomt. Een heerlijke inspiratiebron die we je dan ook graag laten zien. Geniet met ons lekker van dit interessante project dat is vormgegeven door de Britse architecten van Roundhouse.