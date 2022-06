Een uitbreiding met een artistieke inslag

Niet in de uitbreiding sluiten we af, maar op de bovenverdieping. Deze leuke kinderkamer laat zien dat ook in de rest van het huis het kleurenschema consequent is doorgezet. En het resultaat mag er dan ook zijn! Deze kleur groen is misschien iets waar van je gedacht had het nooit mooi te zullen vinden, maar we weten wel bijna zeker dat je daar wel eens anders over kan gaan denken na het zien van dit leuke huis.

Op zoek naar meer leuke uitbreidingen van (Britse) woningen? Neem dan ook voor dit inspirerende huis even de tijd.