Van sportschool naar gezinsloft

De eetkamer heeft een prachtige eettafel waar je met meerdere mensen kun genieten van de maaltijden uit de open keuken. Ook in de keuken en eetkamer is gekozen voor nieuwe aanpak voor wat betreft de inrichting van de ruimte. We zien een parketvloer, een vloerbedekking die vroeger vooral in de hal gelegd werd, vanwege zijn isolerende eigenschappen, maar tegenwoordig worden dit soort vloeren in het hele huis toegepast vanwege hun mooie uiterlijk. In deze kamer zien we een vermenging tussen oud en nieuw: de eettafel is modern, terwijl de staande kast antiek is. Het oude gebouw heeft door de realisatie van de loft een totaal nieuwe functie gekregen, hiermee demonstreert StrandNL dat oude gebouwen een nieuw leven kunnen krijgen. Het pand kan weer decennia mee! Snap je nu dat het niet toevallig is dat het bureau gevestigd is in een oud stadskasteel? Oude panden nieuw leven inblazen zit hen gewoon in het creatieve bloed!

Tot zover de schitterend ontworpen loft. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trends.

Kun je niet genoeg krijgen van lofts? Lees dan dit artikel over en loft die gerealiseerd is in een oude fabriekshal!

Op ons forum kun jij je vragen stellen aan onze experts!