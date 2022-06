Een modern huis artistiek vastgelegd

Meestal laten we je een project zien van een architect of een interieurarchitect als we een huis gaan bekijken. Uiteraard is ook dit huis door een architect ontworpen, maar in dit geval laten je foto’s zien van een professionele fotograaf. Artistieke foto’s van een huis dat zelf ook een waar kunstwerk is geworden. De Duitse fotografe Lioba Schneider heeft de prachtige beelden gemaakt en we kunnen je verzekeren dat het vooral een kwestie van genieten wordt. Kijk daarom maar snel lekker met ons mee!