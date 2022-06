Atelier 010: Garden House B

Atelier 010 is dol op design en kennis. Waarom dan niet een prachtige manier creëren om kennis in op te slaan. De Boekenwurm is een sculpturale organische boekenkast, deze is in opdracht ontworpen en gemaakt. Naast de opslag van boeken is het een modieuze zitplaats. Wanneer heb je voor het laatst in de boekenkast gezeten? Het betreft een zelfdragende vorm en het bestaat uit drie delen. De kast is gemaakt van MDF en buigplex, deze materialen worden langs een mal gebogen en krijgen zo hun excentrieke vorm. De kleuren op de buitenwanden zijn op het hout gespoten, terwijl de binnenkant helder wit is. Er hangt zelfs een lamp aan de bovenkant van de kast, waardoor in de avond goed kunt lezen. Heb je zelf wensen voor bepaalde kleuren? Dat is allemaal in overleg mogelijk! De kast is in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Tot zover dit schitterende design van Atelier 010. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij.

