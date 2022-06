Een schitterend modern huis!

Natuurlijk en modern in één? Dat kan! De architecten van T&T Architecture, die werken op het Franse eiland Réunion in de Indische Oceaan, bewijzen dat wel! Dit huis is namelijk met veel hout opgebouwd, maar is daarnaast ook een prachtig voorbeeld van moderne architectuur. Een heerlijk project om te bekijken in een omgeving om van te dromen. Wat wil een mens nog meer? Kijk lekker met ons mee naar zowel de binnen- als de buitenkant van dit inspirerende huis. En na afloop horen we dan ook graag wat jij er van vindt!