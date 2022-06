homify 360º: Een loft in een fabriekshal

De groene kleur die we zojuist bij de trap al zagen komt in de slaapkamerdeur terug. Daarmee is het een color boost in het interieur. Deze slaapkamer heeft voldoende ruimte voor een comfortabel groot bed. Er valt voldoende licht de kamer binnen door de sfeervolle prachtige gevormde ramen. Links zien we handige inbouwkasten, waardoor er veel woonruimte in de slaapkamer beschikbaar is. Op het plafond zien we de authentieke balken weer die het verleden van het pand in gedachten roepen. De heldere ruimte zal je zeker een goede nachtrust bezorgen!

Tot zover deze prachtige loft in een oude fabriekshal. We hopen dat je net zo enthousiast bent over het ontwerp van Architektenburo Archivice als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van Nederlands topdesign.

Studeerkamer 2.0 wordt in Nederland gemaakt! Bekijk de prachtige ontwerpen van Nederlandse bureaus.

