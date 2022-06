homify 360°: Villa Nuland in Kerkdriel

Villa Delphia is een architectenbureau uit Kerkdriel en wordt geleid door Paul Sloven. Villa Delphia begeleidt zijn klanten van begin tot eind. Het kopen van een projectmatige nieuwbouwwoning is namelijk een ander verhaal dan een woning die in eigen beheer wordt gebouwd of verbouwd. Aldus Villa Delphia. Het architectenbureau neemt met u de mogelijkheden, risico's en kosten door en geven daarna een advies op maat. Gezamenlijk komt men tot ideeën, ontwerpen en wordt er uiteindelijk een technisch ontwerp gemaakt. Wanneer het nodig is wordt ook de hulp van interieur- en tuinarchitecten ingeschakeld. Vandaag bekijken we één van de ontwerpen van Villa Delphia, Villa Nuland in Brabant.